غزل المحلة يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المصري

يختتم اليوم الخميس الفريق الكروي الأول بنادى غزل المحلة، تدريباته الجادة، استعداداُ لمواجهة المصري البورسعيدي، غدًا «الجمعة» على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الـ14 لبطولة الدورى الممتاز.

وهى المباراة التي يأمل عبدالباقي جمال المدير الفنى لغزل المحلة في تحقيق الفوز بها من أجل مواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية خلفاً لبابا فاسيليوس.

فيما ينتظر الجهاز الفنى الموقف النهائي والأخير، لمدافع الفريق المتميز مصطفي العش، الذي تعرض لنزله برد شديدة خلال الايام الماضية من شانها ابعدته عن التدريبات الجماعية.

وينتظر الجهاز الفنى الكلمة الاخيرة من الجهاز الطبي، لتحديد موقف اللاعب بالمشاركة امام المصري أو استبعاده من قائمة المباراة، لاسميا وان اللاعب من الاعمدة الاساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى منذ انطلاق الموسم الحالي، ونجح اللاعب في أن يجذب الانظار إليه.

كما خاض فريق غزل المحلة مباراة ودية أمام عرب الرمل وانتهت بفوز قلعة «الفلاحين» بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار استعدادات المحلة لمباراة المصري.