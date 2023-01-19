تحت عنوان "البداية"، افتتح الكاتب والباحث الإماراتي سلطان بن سعود القاسمي، أولى فعاليات مجلس برلين الثقافي بالعاصمة الألمانية برلين، وسط جمع من المهاجرين العرب والأجانب المهتمين بالفن العربي.

استضاف المجلس في ندوته الأولى التي أقيمت السبت الماضي، بإحدى قاعات مركز عيون الثقافي في برلين المهتم بالمهاجرين، الفنان التشكيلي السوري المقيم بفرنسا، زياد دلول؛ ليحكي رحلته مع الفن التشكيلي التي تعود إلى سبعينات القرن الماضي.

يقول سلطان القاسمي، إن المجلس بمثابة بذرة لملتقى دائم يٌمكّن الجاليات العربية في برلين من التعرف على الثقافة العربية عن قرب.

وأضاف القاسمي لـ"الشروق": في أقل من أسبوعين تلقينا 450 تسجيل في المجلس، وحضر الندوة الأولى أكثر من 100 شخص من مصر والخليج وسوريا ومصر وتونس ولبنان وأجانب أيضا، لهذا تعتبر بداية مشجعة تظهر مدى اهتمام الشباب المغترب بالثقافة والفن العربي.

وتابع : "الشباب العربي المهاجر متعطش للتعرف على ثقافته وأيضا ثقافة الآخرين، مثل مصر والشرق والمغرب يحبون أن تقوية علاقاتهم بالثقافة العربية بالشرق والغرب وكذلك بالخليج ونريد أن نعرف عن مصر وعن الشام".

وأشار إلى أن فكرة المجلس جاءته قبل 5 سنوات حينما كان في نيويورك وواشنطن قبل أن تتوقف بسبب جائحة كورونا، قبل أن يشجعه أحد تلاميذه هاني زيتون وهو شاب سوري على تدشين المجلس من جديد في العاصمة الألمانية برلين.

كما جذبت الفكرة شباب وفنانين من ذوي الأصول العربية، إذ قالت الفنانة التشكيلية التونسية نادية الكعبي لنكي لـ "الشروق"، "هذه فكرة رائعة للغاية، أن يجمعنا مكان كفنانين عرب ويقدم كل واحد للآخر فرصة للتعارف على سيرته وشغله... كنا نفتقد لهذا بشدة في برلين".

سلطان القاسمي محاضر وباحث إماراتي معروف باهتمامه بدعم الفنون والثقافة، انتقل مؤخرا إلى برلين بعد سنوات قضاها في أمريكا، للعمل كمحاضر في Bard College Berlin، والحصول على زمالة من معهد الدراسات المتقدمة في برلين Wissenschaftskolleg zu Berlin.

وأوضح القاسمي أن الندوات والفعاليات التي ينظمها المجلس تقام باللغة العربية، ومفتوحة للجمهور وليست مسجلة حتى يمنح الضيف حرية الحديث بأريحية أمام الجمهور بعيدا عن تقييدات الكاميرات.

وأضاف: "كان لدينا اليوم الفنان السوري زياد دلول، وسيكون لدينا مثقفين وفنانين من كل الدول العربية لاحقا".

في ندوته، قال دلول، المولود في مدينة السويداء بجنوب سوريا سنة 1953، إن البيئة التي ينشأ فيها الفنان تكون المؤثر الأول في خياله، مشيرا إلى تأثير الأوضاع السياسية حينها، مثل حرب يونيو عام 1967 أو النكسة كما سمتها الحركة الثقافية العربية في ذلك الوقت، وكذلك وثورة الطلاب في فرنسا 1969، وبعدها في 1957 الحرب الأهلية اللبنانية.

تخرج دلول من قسم الحفر بكلية الفنون الجميلة بالعاصمة السورية دمشق عام 1977، واطلع على الفن التشكيلي لأول مرة من الفنان والمؤرخ المصري كمال الملاخ (1918- 1987)، حتى احترف الرسم التشكيلي في عام 1980 وبعدها انتقل للعيش في فرنسا.

سأله القاسمي عن لوحاته البارزة مثل "حراسة العشب"، "الطبيعة الصامتة"، و"مجموعة دفتر المتحف"، وتعاونه مع الشاعر السوري الشهير علي أحمد سعيد إسبر الشهير بـ"أدونيس". وقال الفنان التشكيلي السوري إن الشعر هو الصنف الأقرب الى الفن التشكيلي، موضحا: الشعر هو الصنف الأدبي الأصفى والاكثر تجريدا حيث يعتمد على المجاز، و"الفن التشكيلي يجب أن يكون بهذه الصفات".

وأضاف الشاعر السوري، أنه "يفضل أن يكون للوحة اسم، لكنه ليس شرطا"، في الوقت نفسه، لا يجب على الفنان التشكيلي أن يقدم مزيدا من الأجوبة على اسم لوحته ولكن تركها لخيال المشاهد، موضحا أن يختار اسم اللوحة بعد الانتهاء منها وليس قبل أن يقدم على رسمها.

وحول مدى تفاعل الفنان التشكيلي مع القضايا السياسية في لوحاته، قال دلول: هناك فنانون يتفاعلون مع السياسة لكن بالنسبة لي "السياسة لها محل آخر بعيدا عن الرسم". ويذهب أيضا إلى أن الفنانين الكبار لم يتمكنوا في فعل شيء لوقف الأزمات والحروب العالمية في أوروبا مثل الفنان الإسباني بابلو بيكاسو. يخطط دلول في إقامة معرض لأعماله في برلين، إذ أقام معارض مختلفة في بريطانيا وفرنسا، والأردن