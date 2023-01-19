دعوة لاستئناف اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبية

دعا رئيس لجنة المصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي وعضو لجنة المسار الدستوري، الهادي الصغير أعضاء لجنة المسار الدستوري من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري.

وجاء ذلك بناء على تكليف من قبل رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة بالمجلس، في رسالة نشرها مساء الأربعاء المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق على صفحته بموقع فيسبوك.

وبناء على الرسالة، فإن الاجتماع المدعو له يأتي "تأسيسا على توافقات لجنة المسار الدستوري المشتركة" التي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة، وبناء على "الاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة" الصادر بتاريخ 5 يناير الحالي.

ويهدف الاجتماع لـ "وضع إطار دستوري يكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة، ويمهد لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف"، وذلك "تجسيدا لتوافقات اللجنة في القاهرة، ورغبة في وضعها بصيغة نهائية"، على أن تعد اللجنة المشتركة تقريرا شاملا بنتائج أعمالها، للعرض على المجلسين من أجل اعتمادها، كل حسب نظامه ولائحته الداخلية.

ولم ينجح الليبيون في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة بشكل متزامن في ديسمبر 2021، بسبب خلاف المجلسين حول قوانينها.

كما لم يتمكن المجلسان حتى الآن من التوافق على قاعدة أو وثيقة دستورية تنظم على أساسها الانتخابات المرحلة لأجل غير محدد.