طب الوادي الجديد تنظم ورشة عمل للفحص بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه نظمت كلية الطب ورشة عمل حول الفحص بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد.



ويأتي ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، ووكلاء كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بكلية الطب وكليات الجامعة ومدير مستشفى الخارجة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ونقيب أطباء الوادي الجديد، ومدير عام هيئة التأمين الصحي.



وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الورشة شملت محاضرتين حول الفحص بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد بهدف الاكتشاف المبكر لتشوهات الأجنة.



وذكر أن التدريب في اليوم الأول تم بمستشفى الخارجة لتدريب أطباء النساء والتوليد وأطباء الأشعة التشخيصية.



ولفت عبد اللطيف، إلى الكشف على 15 حالة تحت إشراف الدكتور حسن صلاح أستاذ النساء والتوليد ونائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق