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عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد بناء المقاولين في مدينة خاركيف الأوكرانية، أقبية مصممة خصيصا لتحمل ضربات المدفعية الثقيلة، وهذه الأقبية ستكون بيوتا لتلبية الطلب المتزايد على الملاجئ الخاصة تحت الأرض.

الملاجئ التي بناها عمال «مشروع سخوف»، عبارة عن وحدات قائمة بذاتها مع وسائل راحة كاملة مثل الحمامات والمطابخ، ويمكنها أيضًا تحمل الضربات المباشرة من المدفعية من عيار 152 ملم.

أولكسندر شيرفا، مؤسس المشروع، أشار إلى إنشاء فرق البناء الملاجئ تحت الأرض بشكل أعمق، من خلال استخدام تعزيزات خرسانية أكثر سمكًا، قادرة على مقاومة الصواريخ الباليستية.

وتلقى مطورو المشروع عدة طلبات للحصول على مساكن في هذه الملاجئ «المعززة».

ويستغرق إنشاء الملجأ الواحد حوالي شهرين، وبعد ذلك يدفن الملجأ تحت الأرض، مع وضع أجزاء خرسانية فوق السقف لحمايته من القصف.

وتضم الملاجئ السكنية الجديدة مخزونا من الماء والطعام والكهرباء والتدفئة تكفي لمدة أسبوع، وتُمكن عائلة مكونة من 3 أشخاص من العيش بشكل مستقل تماما.

وتبلغ مساحة الملجأ 17 مترًا مربعًا، ويضم غرفة نوم ومطبخا وحماما وممرا وغرفة خاصة بالمرافق الصغيرة، وتبلغ تكلفة هذا المنزل المحصن حوالي 60 ألف دولار.