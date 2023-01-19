توقف العبارات في القنال الانجليزي بسبب إضراب في فرنسا

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توقفت حركة العبارات في القنال الإنجليزي بين كالييه الفرنسية ودوفر الإنجليزية، اليوم الخميس؛ بسبب إضراب على مستوى البلاد في فرنسا.

وبحسب ميناء دوفر الانجليزي تم تعليق جميع الخدمات من وإلى ميناء كالييه الفرنسي من 0700 صباحا (0600 بتوقيت جرينتش)، ولن تتم مواصلة التشغيل حتى 1400 مساء.

وأضاف الميناء أن العبارات من دونكيرك الفرنسية تسير كما هو مخطط.

وتم إخطار الركاب ليستعدوا لزيادة الحركة حول ميناء دوفر.

ودعت النقابات الفرنسية إلى إضرابات واحتجاجات على مستوى البلاد اليوم الخميس ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.