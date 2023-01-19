نائب محافظ القاهرة توجه بتوفير عربات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مدينة الخيالة إحدى المدن المطورة والتي أنشأتها الدولة لنقل سكان المناطق غير الآمنة والخطرة إليها؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل كل المشروعات الخدمية داخل المدينة لخدمة أهالي المدينة، وعزبة خيرالله ومنطقة مصر القديمة برمتها.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية الدورية لبحث جميع المستجدات على أرض الواقع طبقا للاجتماع الذي عقد مع ممثلي الخدمات الخاصة بالمدينة، والذي عقد بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاستها لتذليل جميع العقبات والتحديات التي تواجه أعمال التشغيل، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات لأهالي المدينة، وتوفير كل سبل الراحة بعد تحديد جدول زمني لمتابعة تشغيل الخدمات.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء التشغيل المبنى الطبي داخل المدينة يرافقها محمد عيد مدير مشروع الخيالة، والدكتورة إيمان مدير منطقة البساتين الطبية، والدكتورة رنا حسن مدير المركز الطبي بالخيالة، وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم، وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، والمهندسة نورهان حسن بالمكتب الفني، والمهندسة حنان السيد سكرتير حي البساتين، وعدد من التنفيذين والمتابعة بالمنطقة الجنوبية ومدينة الخيالة.

وشملت جولة نائب المحافظ، التعرف على الوحدات الطبية داخل المركز المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومنها وحدات علاج الأطفال والطفيليات ومركز الأشعة، وأمراض النسا والباطنة والقلب والأسنان، ووحدات تثقيف الأسرة وتنظيم الأسرة والصيدلية التي تقدم خدماتها على أعلى مستوى لتقدم خدماتها طبقا للتوجيهات الرئاسية لأهالي المدينة والمناطق المحيطة بمصر القديمة، وعزبة خير الله من خلال خدمة طبية مجانية متميزة.

كا يتم تقديم كل خدمات المبادرات الرئاسية مثل الاعتلال الكلوي للصحة العامة، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والسمنة والأنيميا والتقزم، ومبادرات دعم صحة المرأة والأم، والجنين والرعاية الصحية لكبار السن، وخدمات تنظيم الأسرة المجانية.

وأعربت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن سعادتها للبدء في تشغيل المركز وتقديم جميع خدماته بالمجان لأهالي المدينة والمناطق المحيطة بها باعتبارها بشرى سارة لأهالي المنطقة لتوفير الخدمة الطبية المميزة.

ووجهت الشكر لكل الفرق الطبية العاملة به على خدماتها الطبية المتميزة لخدمة الأهالي والتقطت سيادتها الصور التذكارية مع فريق العمل.

وعلى هامش الزيارة عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التشغيلي لكل الخدمات داخل المدينة، ومنها متابعة الموقف التشغيلي لوحدة الإطفاء والحماية المدنية، ومكتب البريد، كما تفقدت آخر مستجدات التجهيزات بوحدة الإسعاف.