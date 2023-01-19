شباب كفر الشيخ تنظم الندوة التثقيفية تحت عنوان نشر ثقافة العمل الحر

نظمت مديرية الشباب والرياضه بكفر الشيخ، الندوة التثقيفية تحت عنوان "نشر ثقافة العمل الحر"، اليوم الخميس، بقاعة التعليم المدني شارك حضور الندوة 70 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، أشرفت على تنفيذها الإدارة العامة للشباب بالمديرية.



يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



تناول حسين عمر، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكفر الشيخ خلال الندوة التعريف بمصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخريطة التمويل المتوسط والصغير والمتناهي الصغر والقوانين التي تنظمه، كما تطرق إلى ضرورة وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة غير الرسمية وتحويلها إلى قطاع رسمي والاستفادة بمزايا قانون المشروعات الجديد والحوافز والمزايا التي يقدمها القانون.



أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، على دور الوزارة فى نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتأسيس مشروعات ذات رأس مالي صغير وإعدادهم لسوق العمل إلى جانب تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة فى التنمية الاقتصادية في مصر.



أقيمت الندوه بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب مدير المشروعات وهمت مصطفى مسؤول النشاط الثقافي بالمديرية.