سفير مصر في لندن: مصر والمملكة المتحدة تعتزان بروابطهما المتميزة بجميع القطاعات التجارية والاستثمارية

أكد سفير مصر بلندن السفير شريف كامل أن مصر والمملكة المتحدة تعتزان بما يجمعهما من روابط متميزة في جميع القطاعات التجارية والاستثمارية، التي توطدت أصولها على مدار العقود الماضية من خلال استمرار التنسيق والمتابعة الوثيقة في إطار القنوات الرسمية وعبر ممثلي القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري في مائدة حوار مع ممثلي القطاع الخاص البريطاني لبحث فرص الاستثمار بالمشروعات المستدامة في السوق المصري، وتطورات أداء الاقتصاد المصري في ظل تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن كل من مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع مصر السير جيفري دونالدسون، والسفير البريطاني في القاهرة السيد جاريث بايلي، وكذلك مديرة قطاع الاستثمار بمشروعات البنية التحتية في مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية شاركوا في مائدة الحوار التي نظمتها الغرفة التجارية المصرية البريطانية.

وأشار السفير إلى حرص الجانب المصري على التنسيق مع نظرائه في المملكة المتحدة على التعامل مع كافة شواغل قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المهمة بالمجالات محل الاهتمام؛ ومنها مشروعات البنية التحتية المستدامة، والاستثمار في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من فرص مهمة بالعديد من الصناعات الحيوية، وكذلك الفرص التي ستوفرها وثيقة سياسة ملكية الدولة إثر إتاحة مساهمة أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما شدد السفير كامل على أهمية استفادة القطاع الخاص من آليات التعاون التي تكفلها اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2020، مشيرًا إلى زيادة حجم التبادل التجاري منذ التوقيع على الاتفاقية، وكذلك انعقاد الدورة الأولى لمجلس المشاركة المصري البريطاني برئاسة وزيري خارجية البلدين في يوليو الماضي.

وأعرب عن التطلع للبناء على مخرجات اجتماع مجلس المشاركة للوصول بأطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة إلى المستويات المرجوة.

من جانبه، أعرب مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع مصر، السير جيفري دونالدسون، عن تقديره لأطر التعاون المتنامية بين مصر والمملكة المتحدة، وحرصه على تحديد مشروعات بعينها لتطوير التعاون بمجالي التجارة والاستثمار خلال الفترة القادمة، وذلك استنادًا إلى دعم رئيس الوزراء البريطاني لهذا الأمر، وكذلك الفرص الاستثمارية المهمة التي يتيحها الاقتصاد المصري في القطاعات الجاذبة لمجتمع الأعمال البريطاني.

ودعا ممثلو القطاع الخاص لزيارة مصر ضمن البعثة التجارية المقرَّر تنظيمها أوائل مارس القادم للتعرف على الإمكانات المتاحة للاستثمار في المجالات المختلفة.