مجلس الذهب العالمي يتوقع نمو الطلب على المعدن في الهند

يتوقع تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، نمو الطلب على المعدن الأصفر في الهند خلال العام الحالي بفضل النمو الاقتصادي القوي والتوسع الحضري على مدى أطول مع ارتفاع الدخول وزيادة حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع الهندي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير المجلس القول إن حفلات الزفاف والمهرجانات والأعياد الوطنية والدينية في الهند تظل من المحركات الرئيسية للطلب على المجوهرات في الهند، حيث تمثل حلي الزفاف وحدها حوالي نصف حجم سوق المجوهرات في البلاد.

في الوقت نفسه تراجع نصيب المناطق الريفية من الطلب على الذهب في الهند إلى ما بين 55 و58% خلال السنوات القليلة الماضية مقابل 60% قبل ذلك.

ورغم اتساع نطاق الخدمات المصرفية في الهند، مازال الذهب الخيار الاستثماري الرئيسي للمواطنين في المناطق الريفية.

وذكر مجلس الذهب العالمي، أن التحولات الديمغرافية تمثل تحديا رئيسيا للذهب، مع احتمال تحول الأجيال الجديدة الشابة من الذهب إلى مجوهرات أخرى أكثر فخامة وأغلى سعرا وهو أمر لا يمكن تجاهله.

وأصبحت المجوهرات المصنوعة من الفضة والبلاتين أكثر انتشارا في الهند لكنها مازالت لا تمثل تحديا كبيرا للطلب على الذهب.