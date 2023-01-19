 محافظ الإسكندرية يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الغطاس المجيد - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الغطاس المجيد

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 3:15 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 3:15 ص

هنأ محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ الإخوة الأقباط بعيد الغطاس المجيد، مؤكدًا أن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والتسامح والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضاري عبر العصور، متمنياً أن يعود العيد على جموع المصريين بالخير والبركات وعلى مصرنا الغالية بالأمن والأمان والسلام والرخاء.
وأشار الشريف إلى أن الإسكندرية تفتقد زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لها في هذا العيد الذي اعتاد على ترأسه كل عيد، متمنياً له الشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية.
وأكد محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات تزامنا مع عيد الغطاس المجيد، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أي شكوى طارئة والتعامل معها على الفور

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