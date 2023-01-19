رئيسة منظمة حقوقية فائزة بنوبل: انتصار أوكرانيا يعني النجاح في التحول الديمقراطي

أكدت رئيسة مركز الحريات المدنية الأوكرانية أولكساندرا ماتفيتشوك، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن النصر لأوكرانيا ليس مجرد استعادة النظام الدولي وطرد القوات الروسية من البلاد، بل يعني النجاح في التحول الديمقراطي وبناء مؤسسة ديمقراطية مستدامة.

وقالت ماتفيتشوك- في جلسة بعنوان "الديمقراطية: الطريق إلى الأمام في دافوس 2023"، حسب ما أورده الموقع الالكتروني للمنتدي -: "أنا مدافعة عن حقوق الإنسان وأعمل مع الأشخاص الذين تحرروا من الأسر الروسي".

وأضافت أنه مر عام تقريبًا منذ تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا منذ فبراير 2022 وقد شهدت تداعيات الحرب من اندلاع أزمة إنسانية وارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل التوريد وأزمة تكاليف المعيشة وانعدام الأمن الغذائي".

وتابعت قائلة: "نحن كشعب أوكراني نكافح من أجل خيارنا الديمقراطي لمجرد الحصول على فرصة لبناء بلد تكون فيه حقوق الجميع محمية والحكومة مستقلة وخاضعة للمساءلة والقضاء يوفر العدالة والشرطة لا تقمع المظاهرات الطلابية.

وشددت على أن انتصار أوكرانيا سيكون له تأثير كبير على المستقبل الديمقراطي لروسيا نفسها وعلى البلدان الأخرى في مناطقنا لا يوجد متسع لممارسة حرياتنا. لذلك، في هذا الصدد، نطالب، كأوكرانيين، دعم المجتمع الدولي لجعل أوكرانيا تنتصر بسرعة.