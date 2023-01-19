الجزائر: الرئيس تبون يوجه آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة في البيوت لإيداعها فى البنوك

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، بتعزيز المكاسب وتحسين الظروف الاجتماعية للجزائريين، مشيرا إلى أن الزيادة في الرواتب ستصل إلى 47 % مطلع 2024.



وقال تبون في كلمة له أمام ولاة (المحافظون) الجمهورية إنه يتوقع أن تصل نسبة النمو العام الجاري إلى 5% بعدما وصلت إلى 1ر4% العام الماضي.



وذكر أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار، فيما تراجعت فاتورة الواردات إلى نحو 38 مليار دولار بعدما بلغت 63 مليار دولار في الماضي القريب، موعزا ذلك إلى تضخيم الفواتير وتبذير المال العام.



وأشار إلى أن نتائج القرارات التي اتخذها الولاة مكنت في ظرف وجيز، من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة؛ ما ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية. إلى جانب خلق 52 ألف منصب شغل، في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا.



وكشف أن السنة الجارية "ستعرف انطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل إلى المستهلك، إضافة إلى بدء أول انتاج وطني 100 % لزيت المائدة "تحت حماية الدولة والقانون".



ودعا تبون، أصحاب الأموال المخزنة خارج البنوك إلى الإسراع في إيداعها، قائلاً: "أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك. الدولة قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني، وهناك بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية".