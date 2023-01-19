صاروخية سافيولا تقود المقاولون لفوز صعب على أسوان

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا غاليًا على أسوان 1-0، باللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الخميس، ضمن الأسبوع الـ14 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب المقاولون العرب عمر سافيولا من تسديدة صاروخية في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وحاول أسوان في شوط المباراة الثاني، تسجيل هدف التعادل، إلا أن دفاع ذئاب الجبل كان لهم رأي آخر بالأبقاء على تقدمهم وحسم النقاط الثلاث لصالحهم.

بتلك النتيجة رفع المقاولون رصيدهم للنقطة 24 في المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند النقطة 17 في المركز التاسع.

ويرجع أخر فوز لأسوان في الدوري، بعد انتصاره التاريخي على الزمالك في الأسبوع الـ11 من الدوري 2-1، حيث وقع الفريق في فخ التعادل في الجولتين الماضيتين أمام البنك الأهلي وحرس الحدود.