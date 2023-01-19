الولايات المتحدة تدعم تطوير الكونغو وزامبيا سلسلة توريد لبطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة في 13 ديسمبر الماضي خلال قمة قادة إفريقيا، بشأن سلاسل قيمة بطاريات السيارات الكهربائية.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة ستدعم من خلال مذكرة التفاهم الالتزام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا لتطوير سلسلة توريد لبطاريات السيارات الكهربائية بشكل مشترك.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تدعم كذلك هدف الكونغو وزامبيا المتمثل في بناء سلسلة توريد منتجة، من المنجم إلى خط التجميع، مع الالتزام أيضًا باحترام المعايير الدولية لمنع واكتشاف واتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد خلال هذه العملية.

وبحسب البيان، تنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 70 % من الكوبالت في العالم، بينما تعد زامبيا هي سادس أكبر منتج للنحاس في العالم وثاني أكبر منتج للكوبالت في إفريقيا.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها أن هذه الموارد وهذا الالتزام بالتعاون، هما عنصران حاسمان في التحول العالمي للطاقة الذي تشتد الحاجة إليه.

ورأت أن خطة تطوير سلسلة توريد البطاريات الكهربائية تفسح المجال أمام استثمار مفتوح وشفاف لبناء صناعة ذات قيمة مضافة ومستدامة في إفريقيا وخلق انتقال عادل للطاقة للعمال والمجتمعات المحلية.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة يعتبر مورداً هائلاً للمعرفة التقنية والتمويل على حد سواء، وأيضا للتنمية التجارية في كل خطوة في العملية.

وأوضحت الوزارة، في ختام بيانها،أن حكومة الولايات المتحدة ستعمل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا لضمان تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع.