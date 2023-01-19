التموين: الدولة توفر السلع الغذائية بجودة عالية في معارض أهلا رمضان

أكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، أن الدولة توفر السلع الغذائية بجودة عالية في معارض أهلا رمضان.

وقال إبراهيم عشماوي، في حوار مع قناة (صدى البلد) الفضائية مساء اليوم الأربعاء، مع الإعلامي أحمد موسى، إن هناك استعدادات مكثفة بدأت قبل 3 أشهر من شهر رمضان، بإقامة 200 معرض على مستوى الجمهورية، يتم توفير السلع بها بأسعار تقل عن 30% عن مثليتها بالأسواق، كالدواجن المجمدة بسعر 65 وزجاجة الزيت المخلوط 800 جرام بسعر 35 جنيها.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج 275 مليون رغيف خبز يوميًا بواقع 100 مليار رغيف خبز سنويًا، مضيفا أن هناك 72 مليون مستفيد من دعم الخبز.

وشدد على أنه لا يستطيع أحد منع الدعم الموجه للمواطن، موضحا أن الدولة تدعم منظومة الخبز بـ90 مليار جنيه بينما دعم الدولة في الموازنة الجديدة يتجاوز 400 مليار جنيه، فيما يصل دعم المنظومة التموينية إلى 150 مليار جنيه سنويًا، نافيا تحريك سعر رغيف الخبز، قائلا :"ليس هناك أي تحريك في سعر الرغيف في هذا الوقت".

وفيما يتعلق بالأعلاف، قال الدكتور عشماوي، إن وزارة التموين ستطرح للمرة الأولى الذرة الصفراء والصويا على منصة الإلكترونية لبورصة السلع قريبا جدا، مؤكدا أن الدولة تتدخل بقوة لضبط أسعار الأعلاف لتقديم سلع بجودة عالية.

وأشار إلى أن مدخلات المنتجات انخفضت مما ينعكس على الأسعار في الأسواق بالتالي أسعار الدواجن وبيض المائدة التي ستبدأ في التراجع.

وتابع بالقول "بنهاية 2025 ستكون البورصة السلعية، أكبر بورصة في الشرق الأوسط"، موضحا أن الدولة تستهدف طرح 8 سلع جديدة العام الجاري.

وأضاف أنه لم يتم رفع سعر زجاجة الزيت عن 25 جنيها رغم الزيادات العالمية التي طرأت على السلع في العالم، مؤكدا أن 80% من الزيادات التي شهدها العالم تحملتها الدولة المصرية رغم أن 97% من الزيت على سبيل المثال يتم استيراده مع استهلاك 2.4 مليون طن زيت سنويًا.