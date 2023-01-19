أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، رفع الأجور نسبة 47%، في نهاية عام 2023 وبداية 2024، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.

وقال في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، اليوم الخميس: «المرتبات لا تكفي ونحن على علم بذلك، لكن في نهاية 2023 وبداية 2024، سنرفع من نسبة الأجور لتبلغ 47 بالمائة».

وأشار إلى «تقليص الدولة للاستيراد دون حرمان المواطن من أي شيء»، مؤكدًا أن الجزائر ماضية نحو تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.

وأضاف: «تزداد في 2023 سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب، المواطن في صدارة أولوياتنا، ونمضي نحو تحسين الخدمة العمومية، وتشجيع إنشاء المؤسسات والاستثمار، وخلق مناصب العمل وترقية المرافق العامة».

واستطرد: «قلصنا من 36 إلى 38 مليار دولار من فاتورة الاستيراد، ومازلت العملية متواصلة لأن هنالك واردات مبالغ فيها».

وأكد الرئيس تبون، أنه ولأول مرة تم تصدير ما قيمته مليار و700 ألف دولار خارج المحروقات خلال سنة 2019، ذاكرا أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 5 مليارات دولار خلال سنة 2021، ووصلت إلى 7 مليارات في 2022، بارتفاع قدره 30%.