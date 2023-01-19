ندوة وعرض فيلم جنينة الأسماك للمخرج يسرى نصر الله بالثقافة السبنمائية

نظم مركز الثقافة السينمائية بالقاهرة والتابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، أمسية سينمائية ثقافية بحضور عدد كبير من الفنانين والعاملين بالمجال السينمائي، تم خلالها عرض فيلم "جنينة الأسماك" للمخرج يسري نصر الله، وعقد جلسة نقاشية حول العمل.

وتدور أحداث الفيلم من خلال شخصية مذيعة في الراديو "ليلى" والتي تقدم برنامجا ليليا ناجحا تستمع فيه إلى أسرار الناس الذين يتصلون بها طالبين نصحها ومساعدتها في عدد من المشاكل، وفي ذات الوقت حياة طبيب شاب.

وفيلم جنينة الاسماء إنتاج عام 2008 من إﺧﺮاﺝ يسري نصر الله، ورشا الكردي مخرج مساعد، ومن تأليف الكاتب ناصر عبدالرحمن ، بطولة الفنانين هند صبري، جميل راتب أحمد الفيشاوى باسم سمرة ودرة.