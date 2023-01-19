قوات الأمن الكينية تقتل 10 مسلحين يُشتبه بأنهم من حركة الشباب الصومالية

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قال مسؤول من الحكومة الكينية يوم الخميس إن قوات الأمن قتلت عشرة مقاتلين من حركة الشباب الصومالية في شرق كينيا.

وذكر نائب مفتش شرطة مقاطعة بورا إيست توماس بيت أنهم عثروا أيضا على قذائف صاروخية وعبوات ناسفة بعد قتال مع المسلحين أمس الأربعاء في قرية جالماجالا بمقاطعة جاريسا، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بيت لرويترز "طرد فريقنا المشكل من عدة وكالات (أمنية) مجموعة المسلحين الصوماليين الموجودين في المنطقة... وتمكن من تحييد عشرة متطرفين واستعادة أسلحة هجومية".

وهاجمت حركة الشباب أهدافا داخل كينيا على مدى سنوات للضغط على البلاد كي تسحب قواتها من قوة حفظ السلام التي يفوضها الاتحاد الأفريقي في مساعدة الحكومة المركزية في الصومال على محاربة الحركة.

واستهدف المتطرفون قوات الأمن ومدارس ومركبات وبلدات والبنية التحتية للاتصالات في شمال كينيا وشرقها رغم تراجع وتيرة هجماتهم وشدتها في السنوات القليلة الماضية.