الداخلية الفرنسية: أكثر من مليون شخص تظاهروا ضد تعديل نظام التقاعد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع ضد تعديل نظام التقاعد تجاوز المليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا.

بدورها، أشارت "الكونفدرالية العامة للشغل"، إحدى أكبر النقابات العمالية، عن مشاركة أكثر من مليوني شخص في هذه المظاهرات، واصفة التعبئة الشعبية لفائدة هذه الاحتجاجات بـ"التاريخية".. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الخميس/.

ويواجه مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، اعتراضا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى غضب كبير لدى الرأي العام.