رئيس وزراء تايوان يعلن استقالة حكومته

قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج - تشانج عبر صفحته على «تويتر»، اليوم (الخميس)، إنه قدم استقالته مع استقالة حكومته إلى الرئيسة تساي إنج – ون، وذلك قبل تعديل وزاري كان متوقعاً إلى حد كبير.



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «إنه لشرف عظيم في حياتي أن أكون قادرًا على خدمة البلد خلال الـ4 سنوات الماضية، وبعد جلسة مجلس اليوان التشريعي، أطلب من الرئيسة الاستقالة من منصب رئيس الوزراء».



وطلب من رئيسة البلاد تعيين حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، معربًا عن أمنياته للفريق الإداري الجديد، بالقيام بعمل أفضل، على أساس الـ4 سنوات الماضية.



والأسبوع الماضي، كشف استطلاع رأي تايواني، أن غالبية الجمهور يؤيد فكرة التعديل الوزاري، وسط الشائعات المستمرة حول استبدال رئيس الوزراء سو تسنج تشانج.



ووفقًا لاستطلاع مؤسسة الرأي العام التايوانية، فضل 27.9٪ تعديلا وزاريا كاملا، فيما فضل 22٪ تعديلا وزاريا واسع النطاق و19.7٪ تغييرات طفيفة.



وأشار إلى أن 11.2% فقط إلى أن التعديل غير ضروري، بينما قال 19.3٪ «إنهم لا يعرفون».



وأظهرت النتائج، أن الرأي العام السائد لديه آمال كبيرة في تشكيل حكومة جديدة.



وقال قادة الحكومة إن أي تغييرات في مجلس الوزراء، لن تتم مناقشتها إلا بعد الجلسة الحالية للمجلس اليوان التشريعي، والتي تم تمديدها حتى 19 يناير؛ للسماح بمناقشة الميزانية وخطة الخصم الضريبي.