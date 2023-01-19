 إبراهيم عيسى: موقف مصر من الحرب الروسية الأوكرانية محايد ومنضبط وملتزم - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: موقف مصر من الحرب الروسية الأوكرانية محايد ومنضبط وملتزم

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 4:11 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 4:11 ص

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا سبب رئيسي وعامل مساعد في الوضع الاقتصادي العالمي، موضحا أن هناك علاقة مباشرة بين الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية وهذه الحرب، وهذه الحرب العالمية أثرت بشكل كبير على مصر.

وأضاف عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن موقف الحكومة والخارجية المصري بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية موقف محايد ومنضبط وملتزم بالمعايير الدولية، ومراعي لدرجة من درجات المسافة الواحدة بين كافة الأطراف وله شكل متوازن بخصوص القضية، مشيدًا بمحاولة توازن الحكومة في علاقته مع الغرب ومع روسيا.

وأشار الإعلامي ابراهيم عيسى، إلى أنه لا يجب التعاطف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، حيث إن الحرب لها علاقة مباشرة وعميقة بأحوال مصر بشكل عام، متابعًا: "لاحظنا في برامج التلفزيون وتصريحات من السياسيين تعاطف مصري مع روسيا".

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