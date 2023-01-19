 رئيس المجلس الأوروبي يتوجه إلى كييف - بوابة الشروق
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رئيس المجلس الأوروبي يتوجه إلى كييف

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 4:32 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 4:32 م

توجه رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل اليوم الخمبي إلى العاصمة الأوكرانية للاجتماع بالقيادة الأوكرانية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل -في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي- "في طريقي إلى كييف. يقاتل الأوكرانيون من أجل أرضهم ومستقبل أطفالهم. لكنهم يقاتلون أيضا من أجل قيمنا الأوروبية المشتركة للسلام والازدهار". ومن ثم "فهم بحاجة إلى دعمنا ويستحقونه".

وأشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إلى أنه في كييف، سيلتقي ميشيل مرة أخرى مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دنيس أناتوليفيج شميكال وأعضاء البرلمان.


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