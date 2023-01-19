روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس تراجع كميات الغاز الطبيعي التي تضخها روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وبحسب تقرير شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي بلغت كميات الغاز التي تضخها عبر أوكرانيا إلى أوروبا 25.1 مليون متر مكعب يوميا، وهو ما يقل بنسبة 28% عن متوسط الضخ اليومي في الفترة السابقة.

يذكر أن خطوط الأنابيب العابرة للأراضي الأوكرانية هي آخر خطوط نقل مباشر مازالت تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، حيث لا يتم ضخ أي كميات عبر خطي نورد ستريم1 ونورد ستريم2 اللذين يمران تحت مياه بحر البلطيق.

وفي أواخر سبتمبر من العام الماضي تضررت ثلاثة من 4 أنابيب تمثل خطي نورد ستريم 1 و2 نتيجة تفجيرات لم يتم معرفة سببها حتى الآن. وفي حين أوقفت موسكو الإمدادات عبر خط نورد ستريم1 فإن خط نورد ستريم2 لم يدخل حيز التشغيل حتى الآن.

واستمرت روسيا في ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد غزو الأخيرة في أواخر فبراير الماضي، مع خفض الكميات إلى حوالي 40 مليون متر مكعب يوميا بما يعادل نحو نصف الطاقة التشغيلية للخطوط الأوكرانية، لكن منذ بداية العام الحالي بدأت الكميات التي يتم ضخها في التراجع بشدة.

وتتهم شركة جازبروم أوكرانيا بمنعها من ضخ كامل الكميات المتفق عليها عبر خطوط الأنابيب، وتأتي بيانات التصدير الجديدة في الوقت الذي تكثف فيه أوروبا جهودها لإيجاد مصادر غاز طبيعي بديلة للغاز الروسي.

وتسعى حكومات دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد موردي طاقة جدد، مع مراقبة لإمدادات الطاقة من روسيا وغيرها لتجنب حدوث نقص في إلإمدادات، وبخاصة في فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا بسبب الطقس البارد.

وأدى تراجع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة إلى زيادة استهلاك الغاز في العديد من دول أوروبا، ومنها ألمانيا، مما أدى إلى ترجع في المخزونات.