الصين تتوقع زيادة حركة سفر المواطنين خلال عطلة عيد الربيع المقبلة

تقدر هيئة الهجرة الوطنية الصينية، أن متوسط عدد المواطنين الذين سوف يعبرون الحدود يوميا خلال عطلة عيد الربيع التي ستستمر لمدة سبعة أيام سيصل إلى 600 ألف في العام الجاري، بزيادة نحو ضعفين مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2022.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الهيئة حثت سلطات الهجرة في جميع أنحاء البلاد على الاستعداد بشكل جيد لذروة السفر خلال العطلة المرتقبة، وتعزيز كفاءة التخليص الجمركي، لضمان عدم تجاوز وقت انتظار المواطنين الصينيين ثلاثين دقيقة.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تسجل الموانئ البرية المجاورة لـهونج كونج وماكاو ارتفاعا متزايدا في حركة الركاب على وجه الخصوص.

وتمتد عطلة عيد الربيع، وهي مناسبة يسافر فيها الصينيون للاحتفال مع أسرهم، من 21 إلى 27 يناير الجاري.