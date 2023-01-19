رئيس الوزراء البريطاني السابق يؤكد أهمية مواصلة دعم أوكرانيا حتى تنتصر

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، "إن الشيء الوحيد الذي يتعين على الحلفاء فعله الآن هو مواصلة دعم أوكرانيا بالدبابات والطائرات وبكل ما في وسعهم حتى تنتصر".

وذكرت وكالة أنباء /أسوشيتد برس/ الأمريكية اليوم الأربعاء، أن جونسون تسلم ميدالية فخرية "مواطن كييف" من عمدة كييف فيتالي كليتشكو على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وقال جونسون إنه تلقى دعوة لزيارة كييف - "مدينة جميلة" - من كليتشكو وأنه كان قد سافر إلى هناك عندما كان يشغل منصب وزير خارجية بريطانيا.

ومن جانبه، قال عمدة كييف "إن جونسون واحد منا"، وذلك قبل أن يضغ الميدالية حول عنق رئيس الوزراء البريطاني السابق.