 تموين شمال سيناء تعقد اجتماعا للتجار التموينيين - بوابة الشروق
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تموين شمال سيناء تعقد اجتماعا للتجار التموينيين

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 10:47 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 10:47 م

عقدت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، اجتماعا مع التجار التموينيين؛ للاستماع إلى متطلباتهم ومناقشة اقتراحاتهم.

وأكدت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، أنه خلال الاجتماع تم إبلاغ التجار بضرورة الالتزام بتعليمات وزير التموين بالإعلان عن أسعار المواد التموينية، بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد العمل وتسهيل الصرف للمواطنين.

وأضافت أماني رسلان أنه تم التنبيه عليهم بعدم الاحتفاظ ببطاقات التموين طرفهم؛ لعدم التعرض لتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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