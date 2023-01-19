مصر وفلسطين تبحثان تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي





بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني محمود أبو مويس، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب سليمان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مذكرة تفاهم سيتم توقيعها الفترة المقبلة.



وناقش الجانبان توسيع قاعدة التعاون؛ خاصة على صعيد المنح الدراسية، وتعزيز الشراكات بين الباحثين والطلبة والكوادر الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية ونظيراتها المصرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي في البلدين.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، أكد أبو مويس قوة العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمصري، مثمنا دور مصر قيادة وحكومة وشعبا الداعم للقضية الفلسطينية.



وقدّم شرحا حول أوضاع قطاع التعليم العالي الفلسطيني، والخطوات التطويرية التي عملت عليها الوزارة، للارتقاء بمخرجات هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أهمية الإسراع في التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين.



وتوجه وزير التعليم العالي، بالشكر إلى مصر على مواصلة تقديم عدد من المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين.



من جهته، أكد السفير سليمان حرصه على توسيع المجالات التعاونية بين البلدين الشقيقين؛ خاصة في المجالات المرتبطة بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.



وأشاد بالعلاقات الأخوية التاريخية المميزة بين الشعبين الفلسطيني والمصري، مؤكدا أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم بما يسهم في تأصيل وتوسيع قاعدة التعاون المشترك.