 ميدو: كولر يقدم عملا رائعا.. والزمالك لن يخسر أمام الأهلي - بوابة الشروق
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ميدو: كولر يقدم عملا رائعا.. والزمالك لن يخسر أمام الأهلي

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 12:05 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 12:05 ص

أكد أحمد حسام ميدو، أن النادي الأهلي بدأ يظهر بشكل جيد في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، كما قدم الفريق بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كولر مدرب جيد بدأ يعمل على الانتشار الهجومي، وبدأ يغير طريقة اللعب إلى 4 - 3 - 3 في اخر مباراتين وبدأ الفريق يتطور بشكل جيد، الأهلي يمتلك مدرب محترم".

وأضاف: "الزمالك في حالة تخبط فني، وأعتقد أنه لن يخسر أمام الأهلي في المباراة القادمة، وهي مواجهة صعبة على الفريقين للغاية".

وأكد: "الزمالك سيظهر بشكل مختلف أمام الأهلي، بعيدًا عن مستواه في المواجهات السابقة".

وأكمل: "أطالب أحمد فتوح بالرد في الملعب فقط، بدلا من الرد على السوشيال ميديا، عليه المشاركة في اللقاء القادم، وتحقيق الفوز على الأهلي، وقتها سيحملك الناس فوق رؤوسهم".


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