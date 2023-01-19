الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلن تقديم 125 مليون دولار إضافية لأوكرانيا

قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في منتدى دافوس بسويسرا أمس الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية ستقدم 125 مليون دولار إضافية لدعم الطاقة وشبكات الكهرباء بأوكرانيا في أعقاب الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء في البلاد.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيان لها، عبر موقعها على الإنترنت: "أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، اليوم الخميس، في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الإدارة الأمريكية تعتزم التنسيق مع الكونجرس لتقديم 125 مليون دولار لدعم مرونة البنية التحتية للطاقة والمرافق في أوكرانيا لمواجهة الهجمات المستمرة والمنهجية التي يشنها الاتحاد الروسي".

وأضاف البيان: "سيتم الحصول على التمويل بموجب مشروع قانون الاعتمادات التكميلية الخاص بأوكرانيا لعام 2023 الذي تم الموافقة عليه في ديسمبر الماضي."

وتابع البيان أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تستخدم هذه الأموال لشراء معدات حيوية بما في ذلك توربينات الغاز ومحولات آلية ذات جهد عال، ومعدات إصلاح محطات التوزيع الفرعية، والطاقة الاحتياطية لتزويد كييف بالمياه وخدمات تدفئة المناطق.