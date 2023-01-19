أطباء بلا حدود تساعد الناجين من انفجار دنيبرو الاوكرانية

عملت فرق أطباء بلا حدود في الأيام الثلاثة، التي تلت الهجوم على مبنى سكني وسط مدينة دنيبرو في مقاطعة دنيبروبتروفسك أوبلاست الأوكرانية والذي أودى بحياة 40 شخصا على الأقل، على توفير الرعاية الطبية والإسعافات الأولية النفسية للناجين وتزويدهم بمواد إغاثة أساسية.

وإضافة إلى الخسائر البشرية المؤكدة جراء الانفجار، جرح 75 شخصا، وما زال حوالي 30 شخصا في عداد المفقودين.

وبعد الهجوم مباشرة، تم إخلاء السكان من المبنى، وفي الساعات التالية، قدمت فرق الإسعاف التابعة لأطباء بلا حدود العلاج الفوري للمصابين بجروح طفيفة ونقلت المصابين بجروح أخطر إلى المستشفى.

وفي غضون ذلك، تجمع الناس في الشارع آملين بتلقي أخبار عن أصدقائهم وأقربائهم المفقودين، وكانت المعاناة واضحة على الكثير منهم.

وفي هذا الصدد، تشرح الاختصاصية النفسية في أطباء بلا حدود، إيفينيا كفياتكوفسكا، "من بين الأشخاص الذين التمسوا المساعدة مني، التقيت امرأة توفي أحد أقربائها بموجة صدمة وهو يسير في الشارع عند وقوع الهجوم، مؤكدة أن قريبها لم يتجاوز سن الخامسة عشرة، واستطعت لمس حالة المعاناة والذعر التي أصابتها، وهي ردة فعل طبيعية على ما جرى".

من جهته، علق المنسق الميداني في أطباء بلا حدود إيفان كونتين، "إن الوضع قاس للغاية، عندما وصلنا، وجدنا أعدادا كبيرة من الناس وأضرارا جسيمة في موقع الحدث، حيث عمل المستجيبين الأوائل والحفارات على إزالة الحطام بحذر، وكان الذعر جليا على وجوه الجميع من حولنا".

وأرسلت أطباء بلا حدود فريقين طبيين كاملين يشملان اختصاصيين نفسيين ومسؤولي توعية صحية، كما أنشأت عيادتين متنقلتين لتوفير الدفء والخصوصية للمرضى، ويعمل الفريق الطبي على توفير الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية النفسية.

وأكد كوينتين، "ننسق مع الصليب الأحمر الأوكراني لتوزيع مجموعات مواد الإغاثة عن طريق متطوعيهم، كما نستخدم خيمتهم لتوجيه الناس إلى عياداتنا المتنقلة. وفرنا حتى الآن أكثر من 100 استشارة طبية، ونستمر في تقديم أنشطة الصحة النفسية. سنظل مكاننا ما دام وجودنا ضروريًا".