رئيس وزراء بلغاريا السابق يكشف عن وصول الأسلحة من بلاده إلى أوكرانيا عبر وسطاء قبل إرسالها بشكل رسمي

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس، أن الأسلحة وصلت من بلغاريا إلى أوكرانيا عبر وسطاء قبل إرسال حكومة صوفيا أول حزمة مساعدات عسكرية لها بوقت طويل.



وأشارت التقارير الإخبارية البلغارية، استنادا إلى رئيس الوزراء السابق كيريل بتكوف، إلى أن الصادرات لم تكن تجري من حكومة إلى حكومة، ولكن كان يتم تمريرها عبر شركات طرف ثالث فى بلغاريا و الخارج.



وأكد بتكوف أن"الشركاء" من بولندا ورومانيا والولايات المتحدة وبريطانيا" اشتروا الأسلحة من الصناعة البلغارية". ونقل عن بتكوف قوله:"نعم، بعض هذه الأسلحة ذهبت إلى جيش أوكرانيا".



وقال بتكوف" يجب القول بوضوح أنه لا توجد صادرات مباشرة إلى أوكرانيا".