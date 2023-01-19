 مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بطريق أبو سمبل جنوب أسوان - بوابة الشروق
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بطريق أبو سمبل جنوب أسوان

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 11:03 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 11:03 م

لقي ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب ٣ آخرين، في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، وتم نقل الجثث والمصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارا من العقيد مأمور قسم شرطة أبو سمبل، يفيد بتصادم سيارتين نقل بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع ٣ أشخاص، فيما أصيب ٣ آخرون، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية، والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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