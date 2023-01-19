نصرالله: نريد رئيس للجمهورية اللبنانية شجاع لا يهمه تهديد الأمريكيين

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اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن اللبنانيين قادرون على النهوض استناداً إلى نقاط القوة والإرادة والخطة الصحيحة.

جاء تصريح نصرالله، خلال احتفال بالذكرى 30 ‏لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق المقام في الضاحية الجنوبية لبيروت عصر اليوم الخميس.

وأضاف نصرالله "أحد أسباب القوة هو موضوع النفط والغاز فهو ثروة هائلة في بحر لبنان والدليل ما نشهده من اكتشافات للنفط والغاز البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف "اليوم القرار الأوروبي حاسم بالاستغناء عن الغاز الروسي وأولويته البحر المتوسط لأن تكلفته أقل عليه ولذلك علينا البحث عن شركات للاستفادة من ثروتنا الوطنية".

ورأى أن "ملف النفط في اليابسة علينا فتحه من جديد وقطعًا لدينا نفط بأرضنا ومعطياتنا تقول بأنّ السياسة أوقفت البحث عنها وكذلك الأمر في فلسطين وسوريا فهناك تنقيب واستخراج للنفط بالقرب من حدودنا".

وطالب نصرالله برئيس للجمهورية "شجاع ومستعد للتضحية ولا يهمه تهديد الأمريكيين".

وتابع نصرالله "نحتاج إلى جرأة في التعامل مع ملف النازحين، فهذه أزمة يعاني منها كل اللبنانيين ويمكننا إيجاد حلول كريمة للنازحين".

ورأى أن الوضع الإقتصادي "صعب جدًا في لبنان" داعياً إلى عدم اليأس "رغم محاولات إشاعة اليأس في البلد".

وأوضح أن أحد أهم أسباب الأزمة "خطأ الرؤية الاقتصادية في التسعينات وبعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة".

ورأى أن من أسباب الأزمة أيضاً " المحاصصة الطائفية بالمشاريع وغياب الإنماء المتوازن وتبعات الحروب الداخلية وإعادة الإعمار وملف المهجرين".

وأضاف أن "الوضع في المنطقة متجه نحو مزيد من التوتر فلا تسويات في المنطقة ولا مشاهد سلام وهذا كله سينعكس على منطقتنا".