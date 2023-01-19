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تونس.. إنقاذ رجل سقط في بئر عميق

رويترز
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 5:33 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 5:33 ص

تمكن أعوان الحماية المدنية بقفصة جنوب غربي تونس، من إنقاذ رجل سقط في بئر عميق.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن البئر المهجورة بعمق عشرة أمتار.

وأشارت إلى أن الرجل كسرت يداه وأنه تم إسعافه وتحويله للمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة لتلقي العلاج.

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