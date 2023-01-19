سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن أعوان الحماية المدنية بقفصة جنوب غربي تونس، من إنقاذ رجل سقط في بئر عميق.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن البئر المهجورة بعمق عشرة أمتار.

وأشارت إلى أن الرجل كسرت يداه وأنه تم إسعافه وتحويله للمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة لتلقي العلاج.