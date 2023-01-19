نادر نور الدين: تبطين الترع ليس إهدار للمال العام ويوفر 7 مليار متر مكعب

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه ومستشار وزير التموين الأسبق، أنه كان هناك دراسة عن وزارة الري منذ عام 2010 بفقد من 25% لـ35% من كمية المياه التي تخرج من السد العالي وحتى الدلتا، ولذلك كان التبطين ضروري.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المصارف المصرية لا تحتاج إلى تبطين بعكس الترع، مشددًا على أن تبطين الترع ليس إهدار للمال العام، وفكرة تبطين الترع طريقة لتقليل فقد المياه وتوفير 7 مليار متر مكعب من المياه والذي يصلح لاستصلاح مليون فدان من الأراضي.

وتابع: "تبطين الترع يوفر من 5 لـ7 مليار متر مكعب من المياه التي كان يتم فقدها، وتبطين الترع يجب أن يكون من خلال معايير هندسية يجب مراعاتها"، منوهًا بأن وزير الري تحفظ على طرق التبطين بالأسمنت وهذا شكك في جدوى التبطين، شبكة المياه في مصر عريضة جدًا.