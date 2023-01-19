الاتحادان الخليجي والآسيوي يعقدان اجتماعا لبحث مصير نهائي خليجي 25

أفادت فضائية «العربية»، بأن الاتحادين الخليجي والآسيوي، يعقدان اجتماعًا لبحث مصير نهائي خليجي 25، وذلك بعد مقتل شخص وإصابة 60 آخرين، في حادث التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة العراقية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة البصرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، رسالة صوتية للمحافظ المهندس أسعد العيداني، حول المباراة النهائية بين منتخب العراق الوطني ونظيره العماني في كأس خليجي 25.

وقال المحافظ إن المباراة قد تلغى أو تنقل إلى دولة محايدة لو استمر التدافع بمحيط الملعب، مؤكدًا أن البطولة سارت بصورة صحيحة، على مدار فترة تنظيمها.

وأضاف: «الحشود تتوافد على بوابات المدينة الرياضية والعدد كبير، وخوفًا على أرواح الموطنين، أبلغنا اتحاد كأس الخليج بأن المباراة النهائية قد تلغى أو تنقل إلى دولة محايدة، لو بقي الحال كما هو موجود».

وأكد أن «حماية المواطنين أكثر أهمية للسلطات»، مختتمًا: «القوات الأمنية مشغولة بالعدد الكبير المتوافد، ولو صارت حالات وفاة ستلغى المباراة».

وتوفي مشجع وأصيب 60 آخرون، صباح الخميس، في حادث تدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة العراقية، والذي سيشهد نهائي كأس خليجي 25.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية، تعرض مجموعة من المشجعين لحالات اختناق؛ بسبب توافد أعداد كبيرة إلى الملعب، لحضور مباراة النهائي بين المنتخب العراقي والعُماني.

وتأهل منتخب العراق إلى نهائي «خليجي 25» على حساب نظيره القطري، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، على ملعب «جذع النخلة» بمدينة البصرة.

بينما جرد منتخب سلطنة عمان في طريقه إلى المباراة النهائية نظيره البحريني من اللقب، بفوزه عليه بهدف وحيد في اللقاء الذي جرى بينهما مساء يوم الاثنين أيضا، على ملعب «الميناء» بالبصرة.