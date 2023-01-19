طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، بتوقيع عقوبات على جماهير الأهلي، حيث عرض مقطع فيديو عبر قناة الزمالك لهتافات مسيئة لبعض الجماهير من مباراة الأهلي وسموحة الأخيرة ضد ناديه.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك مطالبا بتوقيع عقوبات على جمهور الأهلي:" أنتوا مسمتعتوش يا عامر يا حسين ويا أحمد دياب هتاف جماهير الأهلي ضد الزمالك ولا انتوا اطرشتوا؟ سمعتوا الهتافات ولا لا؟.

وفي سياق آخر هاجم فرج عامر رئيس سموحة، كما قال له" لو أنت خائف على نادي سموحة قدم شكوى ضد الأهلي لأنه أشرك اللاعب محمود كهربا ضد ناديك".