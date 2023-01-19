إبراهيم عيسى: القطاع الخاص محرك زيادة الصادرات وساهم في التنمية المصرية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن القطاع الخاص ساهم في التنمية المصرية في الماضي وخلال عصور الحاضر، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص لها دور كبير في الاقتصاد والصادرات المصرية، والقطاع الخاص أثر بشكل كبير في كافة القطاعات بعيدًا عن قطاع البترول.

وأشار عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم، إلى أن القطاع الخاص هو محرك كبير في زيادة الصادرات الزراعية وبعض الصادرات الأخرى، منوهًا إلى أن الربح ومصلحة المواطن هو مطلوب ويجب أن نبحث عن تحقيقه.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك 2 مليون عضو في الغرف التجارية والصناعية يمثلون مجتمع الأعمال المصري، مؤكدًا أن الفترة الاشتراكية هي من أعطت انطباعًا سلبيًا عن القطاع الخاص وربحية هذا القطاع، كما أنه لابد أن نعلي مصلحتنا في الوصول لحل للأزمات.