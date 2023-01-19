محافظ دمياط تتابع إصلاح خطوط المياه في ميدان الساعة وطريق شطا

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إصلاح خطوط المياه بميدان الساعة، وطريق شطا بعد تعرض الخطين لكسر مفاجئ.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان لها اليوم، أن الأعمال من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الفنية للتنفيذ، كما اطلعت على خطة الإصلاح و الصيانة للخطين، ومدى تأثر المناطق المحيطة بهما بتلك الأعمال، حيث تم قطع المياه عن شارع الجلاء بمدينة دمياط، وعزبة البرج والسيالة، وسيتم إعادة ضخ المياه فور انتهاء الأعمال خلال اليوم.

وشددت الدكتورة منال عوض على سرعة الانتهاء من الأعمال، وفقًا للمواصفات المطلوبة، مؤكدة العمل وفقًا لخطة محددة لتيسير الحركة المرورية في المناطق الحيوية.