ذكرت وسائل إعلام ومواقع إخبارية محلية في الشمال السوري أن طائرة مسيّرة تركية استهدفت سيارة في ريف الحسكة مما أدى إلى سقوط قتلى، بينما تحدثت وكالة "هاوار" عن إصابات فقط.

وبينما قال عدد من تلك الوسائل إن السيارة المستهدفة تتبع لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وتحدث بعضها عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي تلك القوات، قالت وكالة "هاوار" العاملة في مناطق سيطرة "قسد"، والتابعة لها، إن الهجوم أسفر عن عدد من الإصابات.

وأوضحت الوكالة أن المسيّرة التركية استهدفت سيارة على طريق القامشلي – ديرك، في مفرق قرية معشوق، دون أن تحدد عائديتها، وأضافت أن "الهجوم أسفر عن إصابة المواطن أحمد السالم 45 عاما"، وأشارت إلى أنه "كان بالقرب من السيارة المستهدفة لحظة الاستهداف، إضافة إلى إصابة أشخاص كانوا يستقلون السيارة، بحسب المعلومات الأولية".

وأشارت "هاوار" إلى أن "قوى الأمن الداخلي" لم تصدر بعد أي بيان بخصوص الهجوم وتفاصيله.

وكالة "نورث برس" العاملة أيضا في مناطق سيطرة "قسد" في الشمال السوري، نقلت عن مصدر أمني أن طائرة من دون طيار "تركية" استهدفت سيارة، بريف القامشلي الشرقي.

وقالت إن المصدر "لم يعلق على وجود ضحايا جراء الضربة، فيما قال شهود عيان إن سيارات إسعاف توجهت لموقع الحدث".