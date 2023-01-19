لافروف: الغرب يدفع كييف لخلق تهديدات مباشرة لمصالح روسيا وبيلاروسيا

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صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن الغرب يدفع كييف لخلق تهديدات مباشرة لمصالح روسيا وبيلاروسيا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات في مينسك، اليوم الخميس: «نحن متفقون على أن الغرب الجماعي يدفع كييف بشكل مباشر، لخلق تهديدات مباشرة للمصالح الحيوية لروسيا وبيلاروسيا».

وذكر أن الغرب الجماعي حوّل أوكرانيا إلى «نقطة انطلاق للأنشطة التخريبية ضد دولة الاتحاد».

وأضاف: «لدينا رأي مشترك بأن ما يسمى بالغرب الجماعي، قد حوّل أوكرانيا في الواقع إلى نقطة انطلاق لمزيد من التطور العسكري والسياسي لفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، ونقطة انطلاق للأنشطة التخريبية ضد دولة الاتحاد».

وأوضح الوزير الروسي، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتدهور بشكل سريع وواضح، وتتحرك أبعد فأبعد عن مبادئها.

وأشار الوزير إلى أن قادة الدول المشاركة في أستانا، وقمتي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقعوا على عدم تعزيز أي دولة أمنها على حساب التعدي على أمن الآخرين.