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رونالدو يغيب عن النصر بسبب الإصابة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 10:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 10:59 ص

كشف تقرير صحفي سعودي عن احتياج البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أسبوعين للعلاج والتأهيل من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وفقا لصحيفة «الرياضية» أبلغ الجهاز الطبي في نادي النصر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب العالمي بحاجة كريستيانو رونالدو إلى أسبوعين للعلاج والتأهيل، نتيجة الإصابة، التي تعرض لها في عضلة السمانة «عضلة القدم الخلفية»، على أن يخضع لكشف طبي في الخمسة أيام المقبلة لمعرفة مدى استجابته للعلاج.

أضافت الصحيفة أن الشكوك تحوم حول مشاركة قائد النصر في مباراة شنجهاي الصيني، الأربعاء المقبل، ضمن أولى مباريات النصر في جولة الصين، التي سيختتمها أمام تشنجاينج في الـ 28 من يناير الجاري.

جدير بالذكر أن رونالدو قد حضر في عيادة النادي الطبية خلال اليومين الماضيين، وخضع إلى جلسات علاجية، مع تدريبات خفيفة في صالة اللياقة.


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