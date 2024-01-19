نمو إنتاج قطاع التشييد والبناء في إيطاليا بشكل أكبر

ذكرت بيانات مؤقتة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، أن إنتاج قطاع التشييد والبناء في إيطاليا زاد، للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر الماضي.

فقد زاد إنتاج قطاع الشييد والبناء، المعدل موسميا بواقع 0ر1%، على أساس شهري، في نوفمبر الماضي، على الرغم من أنه أبطأ من الزيادة التي تبلغ 3ر1%، في الشهر السابق عليه.

كما تراجع النمو السنوي في إنتاج القطاع أيضا ليصل إلى 5ر1%، في نوفمبر الماضي، من 7ر2%، قبل شهر.

وعلى أساس غير معدل، ارتفع إنتاج قطاع التشييد والبناء بواقع 5ر1%، على أساس سنوي، مقابل انتعاش قوي بنسبة 3ر6% في أكتوبر الماضي.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، انكمش إجمالي إنتاج القطاع بواقع 2ر1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.