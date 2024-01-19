 بايدن: التسوية في غزة لا تزال بعيدة.. وترامب يعتزم حظر دخول العرب للولايات المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: التسوية في غزة لا تزال بعيدة.. وترامب يعتزم حظر دخول العرب للولايات المتحدة

القدس - معا
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:59 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:59 م
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التسوية في قطاع غزة لا تزال بعيدة.

وقال بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن لا نزال بعيدين عن التسوية في قطاع غزة"، دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الموضوع.

وردا على سؤال حول انخفاض شعبيته بين الناخبين من الأصول العربية على خلفية دعم إدارته لإسرائيل، لفت بايدن إلى أن عليهم أن يقلقوا أكثر من منافسه المحتمل في الانتخابات، في إشارة إلى دونالد ترامب.

وأضاف بايدن أن ترامب "يعتزم حظر دخول العرب" للولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد أدلى بتصريحات متناقضة بشأن آفاق تسوية النزاع في الشرق الأوسط، قائلا إن واشنطن والسلطات الإسرائيلية "ترى نهاية" له.

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