تقرير: القارة الإفريقية تمثل المستقبل بالنسبة لإيطاليا

قال تقرير لوكالة "إيطاليا برس" الإيطالية، اليوم، إن منتج صنع في إيطاليا يمكن أن يصبح حقًا نقطة مرجعية لأفريقيا، وهذا يمكن أن يمثل فرصة كبيره للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونقلت الوكالة عن زكريا مفيد، رئيس شركة مينتاكا الإيطالية، القول: من خلال تجربتي في الخارج أدركت أن إيطاليا بلد يحظى بتقدير كبير.

وقال إنه أراد أن يجعل شركة مينتاكا نقطة مرجعية للتميز الإيطالي الذي يرغب في تصديره إلى دول شمال أفريقيا والعالم العربي. وتابع: بالنسبة لي أفريقيا هي المستقبل.

وتحدث عن خطة ماتي الإيطالية بشكل إيجابي، مضيفاً: بعيداً عن المسألة السياسية، أرى أنها مبادرة استراتيجية واقتصادية مهمة.

وأضاف: يعد البحر الأبيض المتوسط ​​مركزًا مهمًا على المستوى الدولي والعالمي ويوحد الثقافات والعوالم المختلفة.

واعتبر أن المشروع طموح، مضيفاً: أحاول تقديم أقصى مساهمة بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير قدر الإمكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال: إنه مشروع أعتقد أنه يجب أن يستمر وأن يتم دعمه وتوسيع نطاقه قدر الإمكان.

وذكر مفيد أن جزء كبير من الحركة البحرية يمر عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أن إيطاليا بلد آمن ومستقر، لذا فإن جعلها نقطة مرجعية في النشاط المتوسطي وضمن خطة ماتي هي رؤية كبيرة.