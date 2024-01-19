تحدّث الإعلامي عمرو أديب، عن التي عقدها مجلس النواب مؤخرًا، وتخلّلها انتقادات حادة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بسبب ارتفاع الأسعار.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «هل المشكلة في وزير التموين؟.. لو كده نمشيه.. لإن مفيش وزير في مصر يعرف يستقيل».



وأضاف أن مهمة وزير التموين منذ حرب أكتوبر 1973، هي الحصول على كمية من المخصصات وتوزيعها على المواطنين.



وتابع: «الناس اللي واقفة في البرلمان؟ إنتو بتتكلموا جد.. هو الراجل ده سبب الأزمة، إنتو حقيقيين؟».



وفيما شدد على أن الدولة لديها عقول قادرة على حل الأزمة، فقد زاد قائلا: «لازم فيه حد يعمل على إنه يجيب فلوس من بره، وده مش من خلال سفير ولا وزير لكن على أعلى مستوى».



والثلاثاء الماضي، وجه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات شديدة اللهجة ضد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مطالبين برحيله عن الوزارة؛ بسبب عدم قدرة الوزارة على ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.