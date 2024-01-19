ميقاتي يهنئ نظيره الكويتي بتشكيل الحكومة الجديدة ويبحثان الوضع بالمنطقة

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أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اتصالا بنظيره الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، اليوم الجمعة، وهنأه بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، كما اتصل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب بنظيره الكويتي عبدالله علي اليحيى على تعيينه في منصبه الجديد.

وأجرى ميقاتي اليوم الجمعة "اتصالاً برئيس وزراء الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح وهنأه بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وجرى البحث في الوضع الراهن في المنطقة والعلاقات اللبنانية- الكويتية"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

من جهته، أجرى الوزير بوحبيب اليوم الجمعة" اتصالاً هاتفيا بنظيره الكويتي عبدالله علي اليحيى، هنأه فيه على تعيينه في منصبه الجديد"، متمنياً له وللكويت "حكومة وشعبا دوام الرخاء والازدهار".

وكانت الكويت قد أعلنت الأربعاء الماضي عن تشكيل حكومة جديدة تتضمن 13 وزيرا برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.