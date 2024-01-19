الجلاصي يحذر لاعبي تونس قبل مواجهة مالي

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وجه رياض الجلاصي، نجم منتخب تونس السابق، رسالة تحذير للاعبي نسور قرطاج قبل مواجهة مالي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال رياض الجلاصي ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب التونسي ظهر بأداء باهت خلال لقاء ناميبيا، سواء على المستوى الفني أو التكتيكي أو حتى البدني.

وأوضح الجلاصي، إن المنتخب التونسي وضع نفسه في هذا المأزق بالخسارة في لقاء ناميبيا وتنتظره مواجهة صعبة أمام مالي الذي يمتلك لاعبين مميزين.

ويرى رياض الجلاصي، إن المنتخب السنغالي، هو أفضل المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية لبطولة كان 2023، ويعد المرشح الأوفر حظا لحصد اللقب.