مصرع شابين في حادث تصادم بالمنيا

لقي شابين مصرعهما، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية على أحد الطرق الزراعية المؤدية لقرية شمس الدين، مركز العدوة، شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بأحد الطرق الزراعية الفرعية بمركز العدوة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.



وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين في العقد الثالث من عمرهما، وتم إيداعهما داخل مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.



وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.